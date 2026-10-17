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नवरात्रि उत्सव अभियान: महिला सुरक्षा के लिए वाराणसी में निकली नाइट स्कूटी रैली

किशन चौबे

Updated Sat, 17 Oct 2026 10:27 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 10:27 PM IST

अमर उजाला नवरात्रि उत्सव अभियान के तहत वाराणसी में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नाइट स्कूटी रैली निकाली गई। ‘सुरक्षित नारी, सुरक्षित वाराणसी’ के संदेश के साथ आयोजित रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और महिला पुलिसकर्मी शामिल हुईं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। ... और पढ़ें

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