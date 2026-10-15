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बीएचयू में कुलपति कार्यालय पर तालाबंदी, VIDEO

Thu, 15 Oct 2026 07:18 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:18 PM IST
Lockdown Vice-Chancellor office at BHU varanasi
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 18 दिवसीय अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को कुलपति कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। कार्यकर्ताओं ने छात्रावास, सुरक्षा, सड़क, बिजली-पानी की समस्याएं उठाईं। उनका आरोप है कि लोकपाल के पत्र के बाद भी 15 अक्तूबर तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ। परिषद ने समस्याओं के समयबद्ध समाधान की मांग की।
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