पिशाच मोचन कुंड पर श्रद्धालुओं ने पूर्वजों का किया तर्पण

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पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का पखवाड़ा पितृपक्ष चल रहा है। बृहस्पतिवार को काशी के गंगा घाटों पर तर्पण और पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही पिशाच मोचन कुंड पर श्रद्धालु पहुंचने लगे। लोगों ने गंगा स्नान के बाद विधि-विधान से पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान किया और दान-पुण्य किया।

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