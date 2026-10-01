सेवा संकल्प यात्रा: सात अक्तूबर को नितिन नवीन की काशी में पहली जनसभा, सीएम योगी और हिमंता भी रहेंगे
काशी में सात अक्तूबर को नितिन नवीन की पहली जनसभा होगी। इसमें सीएम योगी और सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के साथ ही पंकज चौधरी भी रहेंगे। जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में प्रस्तावित सभा में 50 हजार की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर वडनगर से शुरू हुई सेवा संकल्प बाइक यात्रा सात अक्तूबर को काशी पहुंचेगी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में पहली बार जनसभा होगी। पार्टी ने सभा में करीब 50 हजार लोगों की जुटान का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी सभा को संबोधित करेंगे।
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से शुरू हुई सेवा संकल्प बाइक यात्रा सात अक्टूबर को उनकी कर्मभूमि काशी पहुंचेगी। यात्रा में शामिल करीब 500 बाइक यात्री वाराणसी पहुंचेंगे। नमो घाट पर उनका स्वागत किया जाएगा।
इसके बाद यात्री नमो घाट स्थित नमो बुक फेस्टिवल का अवलोकन करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी 450 से अधिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यात्रा में शामिल बाइक यात्री नमो घाट से क्रूज के जरिये ललिता घाट पहुंचेंगे। यहां से बाबा विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद सभी यात्री जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली नितिन नबीन की जनसभा में शामिल होंगे।
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जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठन के विभिन्न स्तरों पर सक्रियता बढ़ा दी है। सर्किट हाउस में बुधवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी जगदीश पटेल ने तैयारियों की जानकारी ली। राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि वडनगर से आने वाले 500 बाइक यात्रियों के स्वागत और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल ने कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर तत्काल काम शुरू करने को कहा। क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया के अनुसार जिला और महानगर पदाधिकारियों की बैठकें बृहस्पतिवार को होंगी। मोर्चों, प्रकोष्ठों, विभागों और मंडलों की बैठकें 2, 3 और 4 अक्तूबर को होंगी।
बाबा का जलाभिषेक करने के बाद सभा में शामिल होंगे 500 यात्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठन के विभिन्न स्तरों पर सक्रियता बढ़ा दी है। सर्किट हाउस में बुधवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी जगदीश पटेल ने तैयारियों की जानकारी ली।
राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि वडनगर से आने वाले 500 बाइक यात्री नमो घाट से क्रूज के जरिये ललिता घाट पहुंचेंगे। यहां से बाबा विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद सभी यात्री जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली नितिन नवीन की जनसभा में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल ने कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर तत्काल काम शुरू करने को कहा।
क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया के अनुसार जिला और महानगर पदाधिकारियों की बैठकें बृहस्पतिवार को होंगी। वहीं, भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को सभा स्थल का निरीक्षण कर मंच, ध्वनि व्यवस्था और भीड़ के आवागमन समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।