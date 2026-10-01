मिर्जापुर में सड़क हादसा: बेकाबू होकर ट्रक में पीछे से टकराई कार, हादसे में चालक की मौत; तीन लोग घायल
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 01 Oct 2026 02:51 PM IST
सार
मिर्जापुर में बृहस्पतिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए।
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विस्तार
मिर्जापुर जिले में पड़री थाना क्षेत्र के कपसौर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के ओवर ब्रिज पर कार असंतुलित होकर आगे चल रहे अज्ञात ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
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मृतक की पहचान अखिल तिवारी (27) निवासी कीटवरीया थाना चोरहट, जनपद रीवा, मध्य प्रदेश के रूप में हुई। कार पर सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए। इसमें शाहिल की हालत गंभीर बनी है। जिसे मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।
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