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जंपर जोड़ते समय सब-स्टेशन ऑपरेटर की दर्दनाक मौत, जेई समेत 5 पर मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के औरास पावर हाउस में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। 33 केवी लाइन पर जंपर बनाते समय जेई की लापरवाही के कारण अचानक सप्लाई शुरू कर दी गई, जिसकी चपेट में आकर जंपर जोड़ रहा सब-स्टेशन ऑपरेटर गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
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