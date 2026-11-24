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बैठक में शिक्षिका श्वेता निगम ने ‘कहानी की घंटी’ नवाचार साझा किया। प्राथमिक स्कूल तोमरनखेड़ा के प्रधान शिक्षक निशान्त ने प्रकृति को गणित से जोड़ने का नवाचार प्रस्तुत किया। बीएसए ने शिक्षकों के इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने पर बल दिया। आगामी निपुण आकलन के लिए निपुण प्लस एप पर नियमित अभ्यास के निर्देश भी दिए गए। सभी स्कूलों में 13 प्रार्थनाओं और प्रेरणा गीतों के नियमित आयोजन को कहा गया।बीएसए ने होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरने और अभिभावकों के साथ साझा करने को कहा। खेल-कूद की गतिविधियों को भी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसआरजी डॉ. रचना सिंह और डॉ. मुसर्रत फातिमा ने प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। सही जवाब देने वाले शिक्षकों की प्रशंसा की गई। नोडल संकुल अब्दुल गफ्फार ने अंत में सभी बिंदुओं को दोहराया।