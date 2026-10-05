बैरीहवा टोला में महिला का शव मिलने से सनसनी, VIDEO

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चोपन थाना क्षेत्र के बैरीहवा टोला में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा ने घटना और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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