{"_id":"6ad886a6fd8b09f9650853bc","slug":"video-large-crowds-of-devotees-throng-the-historic-devi-temple-in-shahjahanpur-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: छह माह बाद खुले ऐतिहासिक देवी मंदिर के कपाट, भक्तों की उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: छह माह बाद खुले ऐतिहासिक देवी मंदिर के कपाट, भक्तों की उमड़ी भीड़
शाहजहांपुर में मंगलवार को कुर्रियाकलां गांव के ऐतिहासिक देवी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बुधवार को भी मंदिर में भारी भीड़ रही। छह माह से दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालु दूर-दराज से पहुंचे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और विधायक अरविंद सिंह ने भी दर्शन किए। पुजारी गुरुदेव प्रसाद दीक्षित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।