शाहजहांपुर: छह माह बाद खुले ऐतिहासिक देवी मंदिर के कपाट, भक्तों की उमड़ी भीड़

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शाहजहांपुर में मंगलवार को कुर्रियाकलां गांव के ऐतिहासिक देवी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बुधवार को भी मंदिर में भारी भीड़ रही। छह माह से दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालु दूर-दराज से पहुंचे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और विधायक अरविंद सिंह ने भी दर्शन किए। पुजारी गुरुदेव प्रसाद दीक्षित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।

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