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शाहजहांपुर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने जिलाध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी में कहासुनी, मची अफरातफरी
शाहजहांपुर में कांग्रेस की संवाद रैली के दौरान जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता और कटरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी मुन्ना नवादा के बीच नोकझोंक हो गई। प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के सामने हुए इस घटनाक्रम से कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, अन्य नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। बताया गया कि मुन्ना नवादा ने मंच पर प्रदेश अध्यक्ष के सामने बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता और उनके बीच कहासुनी हो गई। उस समय जिलाध्यक्ष ने मामला शांत करा दिया, लेकिन बाद में माइक पर संबोधन के लिए जिलाध्यक्ष पहुंचे। तभी मुन्ना नवादा ने फिर अपनी बात दोहराई। इस पर जिलाध्यक्ष नाराज हो गए और दोनों के बीच फिर तीखी बहस होने लगी। कुछ देर तक माहौल गर्म रहा। बाद में अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया। वहीं, जिला महासचिव गौरव त्रिपाठी ने कहा कि मुन्ना नवादा विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी कार्यालय नहीं आए थे और अब रैली में भाषण देना चाहते थे।
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