पुलिस स्मृति दिवस: संतकबीरनगर में शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि

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पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बुधवार को संतकबीरनगर पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ कर्तव्य पालन के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को नमन किया। एसपी ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का साहस, त्याग और बलिदान पुलिस विभाग के प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रेरणास्रोत है।

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