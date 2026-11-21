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संतकबीरनगर: खलीलाबाद में धूमधाम से मना भगवान श्रीराम का विवाहोत्सव
खलीलाबाद के जूनियर हाईस्कूल में आयोजित सात दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा अमृत महोत्सव के तीसरे दिन भगवान श्रीराम का विवाहोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रीराम नाम जागरण मंच और जनमत सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में दिव्य आरती, मंगलगीतों और जय श्रीराम के उद्घोष से पंडाल भक्तिमय हो गया। कथा व्यास विष्णु दास महाराज ने भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों के माध्यम से मर्यादा, त्याग, प्रेम, समर्पण और पारिवारिक संस्कारों का महत्व बताया।
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