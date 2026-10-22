राम रावण युद्ध का हुआ मंचन

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धर्मसिंहवा क्षेत्र के मेंहदूपार में मंगलवार को दशहरा उपलक्ष्य पर रामलीला कार्यक्रम में कलाकारों ने राम रावण युद्ध का मंचन किया और असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन किया रात में रामलीला कलाकारों द्वारा राम भरत मिलन का भी मंचन किया गया और रामलीला कार्यक्रम का समापन हुआ।

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