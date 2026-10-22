संतकबीरनगर: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई

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संतकबीरनगर के महुली थाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मजनू के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने जुलूस के आसपास बेवजह घूमने और मोडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज कर लोगों को परेशान करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की।

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