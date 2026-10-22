नदी-तालाबों में विसर्जित हुईं मां दुर्गा की प्रतिमाएं, सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखी गई बिजली

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जिले में मंगलवार को विभिन्न नदियों और तालाबों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विसर्जन मार्गों पर बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। प्रतिमाओं के गुजरने और विसर्जन के बाद बिजली बहाल की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु जुलूस में नाचते-गाते और जयकारे लगाते हुए विसर्जन स्थलों तक पहुंचे। देर रात तक प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा।

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