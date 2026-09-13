{"_id":"6aa656ad9afae6b9c7063ae0","slug":"video-change-in-weather-rise-in-patients-suffering-from-body-aches-weakness-and-stomach-related-ailments-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मौसम में बदलाव: बदन दर्द, कमजोरी, पेट संबंधी बीमारी के बढ़े मरीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर दिख रहा है। जिले में वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं। सीएचसी-पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द, कमजोरी, खांसी जुकाम और पेट संबंधी शिकायतें लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स कम मिलने से डेंगू का खतरा बढ़ा है।

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