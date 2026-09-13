छात्राओं ने सीखे अनुशासन, सेवा और आत्मनिर्भरता के गुण

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पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज खलीलाबाद में चल रहे तीन दिवसीय गाइड शिविर का समापन शनिवार को हुआ। शिविर के दौरान छात्राओं को स्काउट एवं गाइड के मूल सिद्धांतों के साथ-साथ अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सेवा-भाव, नेतृत्व क्षमता, सहयोग एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का प्रशिक्षण दिया गया।

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