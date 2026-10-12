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महुली में निकाली जागरूकता रैली, महिला सुरक्षा का दिया संदेश
शारदीय नवरात्र के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के तहत रविवार को महुली थाना पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण का संदेश दिया गया। इसमें पुलिसकर्मियों के साथ होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, आशा बहुएं और अन्य महिला कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
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