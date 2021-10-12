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संतकबीरनगर। मेंहदावल पुलिस ने युवती के यौन शोषण और धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी इंद्रजीत यादव को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। उसे सोनवरसा मोड़ से पकड़ा गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना किया गया। थाना क्षेत्र की एक महिला ने 26 नवंबर को तहरीर दी थी। उसने आरोप लगाया था कि बढ़या ठाठर टोला रामनगर निवासी इंद्रजीत यादव ने उसकी बेटी का यौन शोषण किया। संवाद