पीड़िता की तहरीर के अनुसार घटना 22 नवंबर की रात करीब 10:00 बजे हुई। संदीप और विनय ने उनकी बेटी से छेड़छाड़ की। बेटी के शोर पर मां ने विरोध किया। युवक गालियां देने लगे।संदीप की पत्नी कंचन और हरिराम की पत्नी कैलाशी देवी भी मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि सभी ने परिवार को लाठी-डंडे से पीटा। उन्हें गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद