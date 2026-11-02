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परीक्षा देने जा रहे तीन छात्रों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक की मौत

Vimal Sharma

Updated Mon, 02 Nov 2026 12:21 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 12:21 PM IST







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शाहबाद क्षेत्र में सोमवार सुबह पॉलीटेक्निक की परीक्षा देने जा रहे बाइक सवार तीन छात्रों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई समेत दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुहावा गांव के पास हुआ। ... और पढ़ें

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