{"_id":"6ac1f406a9d2306ea3037329","slug":"video-rayabral-ka-dalmauu-ma-gaga-ka-jalsatara-bugdhha-bugdhha-ka-aashaka-sa-sahama-garamanae-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली के डलमऊ में गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की आशंका से सहमे ग्रामीण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली में डलमऊ क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटरी इलाके में रहने वाले ग्रामीण बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग डलमऊ के अनुसार, गंगा नदी का जलस्तर 98.100 मीटर दर्ज किया गया, जो पिछले दिन 97.840 मीटर था। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश को इस बढ़ोतरी का कारण बताया जा रहा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण डलमऊ के पक्का घाट, कच्चा घाट, रानी शिवाला घाट, बड़ा मठ घाट सहित अन्य घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। तीर्थ पुरोहितों ने घाटों के पास रखे तख्त हटा लिए हैं। कटरी क्षेत्र के अंबहा, बबुरा, जमाल नगर, मोहद्दीनपुर, चक मलिक भीटी, पूरे डगरी, पूरे रेवती सिंह गांवों के ग्रामीणों में दहशत है। किसानों ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जहरीले जीव-जंतु खेतों तक पहुंच गए हैं, जिससे फसलों की रखवाली करने में खतरा बढ़ गया है। यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो फसलें डूब जाएंगी और खेतों की मिट्टी का कटाव तेज हो जाएगा। गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है, जिससे ग्रामीण बाढ़ की आशंका से घबराए हुए हैं। हालांकि, उप जिलाधिकारी डलमऊ ने बताया कि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है और व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपालों को गंगा नदी के जलस्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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