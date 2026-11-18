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डलमऊ थाना क्षेत्र के दीनगंज निवासी रेनू (23) के मामा भीलमपुर गांव में रहते हैं। इसी माह उनके बेटे का मुंडन संस्कार होना है। बुधवार शाम करीब पांच बजे रेनू पति मनोज कुमार के साथ बाइक से मामा के घर मुंडन का निमंत्रण देने जा रही थीं। रामचंद्रपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास स्पीड ब्रेकर पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार होने के कारण पीछे बैठी रेनू सड़क पर गिर गईं। उनके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। पति मनोज ने किसी तरह बाइक संभाल ली। आसपास के लोगों की मदद से वह घायल पत्नी को सीएचसी जगतपुर ले गए।सीएचसी में चिकित्सक डॉ. लईक अहमद ने रेनू को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि महिला की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। पत्नी की मौत से मनोज बार-बार रो पड़ते और कहते कि यह सब कैसे हो गया। अब बेटे का मुंडन संस्कार कैसे होगा। रेनू के एक बेटा और एक बेटी हैं। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि स्पीड ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होने से हादसा हुआ है।हादसे में दो लोग घायलरायबरेली। ऊंचाहार क्षेत्र के बाबा का पुरवा के पास बुधवार को तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा चालक समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल चालक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जगतपुर से सवारी लेकर ई-रिक्शा ऊंचाहार जा रहा था। बाबा का पुरवा के पास पहुंचते ही कार ने उसमें टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा चालक तूफान सरोज (26) पुत्र रामस्वरूप निवासी सरबहदा और सवारी राजकुमार (21) पुत्र राकेश निवासी लक्ष्मीगंज, ऊंचाहार घायल हो गए। सीएचसी के चिकित्सक डॉ. लईक अहमद ने बताया कि सड़क हादसे में घायल दो लोगों को अस्पताल लाया गया था। चालक तूफान सरोज की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।