पीलीभीत: पूरनपुर-खुटार हाईवे पर डंपर और कार की भिड़ंत, तीन की मौत

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पीलीभीत में पूरनपुर-खुटार हाईवे पर सोमवार को चीनी मिल के पास कार और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक तारष, साधना (38) और एक अन्य वृद्ध महिला की मौत हो गई। तारष को अस्पताल में मृत घोषित किया गया है। सनातन, शांतनु (15) और खुशबू (17) घायल हुए हैं। ये सभी लोग उत्तराखंड के सितारगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। शाहजहांपुर के खुटार जा रहे थे।

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