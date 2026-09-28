Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:40 AM IST
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तापमान
अधिकतम 24.5
न्यूनतम - 18.1
सूर्योदय सुबह 06:11 बजे
सूर्यास्त शाम 06:09 बजे
पूर्वानुमान - बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना रहेगी।
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सराफा
सोना - 1,55,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,34,970 प्रति एक किलोग्राम
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आज के कार्यक्रम
दिव्यांग परीक्षण शिविर
जिला अस्पताल में दिव्यांग परीक्षण शिविर सुबह नौ बजे से
रोजगार मेला
- एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन उपाधि महाविद्यालय में सुबह दस बजे
पालकी यात्रा
-बीसलपुर के मोहल्ला बख्तावर लाल से साईं बाबा की पालकी यात्रा दोपहर 12 बजे से
विज्ञापन
अधिकतम 24.5
न्यूनतम - 18.1
सूर्योदय सुबह 06:11 बजे
सूर्यास्त शाम 06:09 बजे
पूर्वानुमान - बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना रहेगी।
सराफा
सोना - 1,55,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,34,970 प्रति एक किलोग्राम
आज के कार्यक्रम
दिव्यांग परीक्षण शिविर
जिला अस्पताल में दिव्यांग परीक्षण शिविर सुबह नौ बजे से
रोजगार मेला
- एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन उपाधि महाविद्यालय में सुबह दस बजे
पालकी यात्रा
-बीसलपुर के मोहल्ला बख्तावर लाल से साईं बाबा की पालकी यात्रा दोपहर 12 बजे से