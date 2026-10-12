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पीलीभीत: स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू न होने पर शिक्षामित्रों ने दिया धरना, अफसरों पर टालमटोल का आरोप
पीलीभीत में सोमवार को शिक्षामित्रों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने लंबे समय से लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू न होने पर नाराजगी जताई।
जिलाध्यक्ष महेंद्र पाल वर्मा के नेतृत्व में शिक्षामित्रों ने बैठक की। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण आदेश जारी हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है। अधिकारियों की टालमटोल से प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई। शिक्षामित्रों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। उन्होंने मांग पूरी होने तक अपनी आवाज उठाते रहने की बात कही।
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