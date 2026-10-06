पीलीभीत: किराना दुकान के पास मगरमच्छ देख ग्रामीणों में फैली दहशत; देखें वीडियो

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पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव में सोमवार देर रात एक किराना दुकान के शटर के पास मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। रात में घर का कूड़ा डालने नीचे उतरी महिला की नजर अचानक मगरमच्छ पर पड़ गई। महिला ने शोर मचाया तो परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया।

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