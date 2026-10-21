{"_id":"6ad86e3ccfc031e57b06b5bf","slug":"video-awareness-vehicle-flagged-off-by-the-dm-to-promote-the-2027-census-in-pilibhit-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: जनगणना 2027 के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता वाहन रवाना, डीएम ने दिखाई हरी झंडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के प्रचार-प्रसार और आमजन को जागरूक करने के लिए बुधवार को कलक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वाहन रवाना किया गया। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस पहल के माध्यम से जनगणना से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग जनगणना की प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो सकें। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य जनगणना से जुड़ी जानकारी को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाना और इस प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रशासन की ओर से जनगणना के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े प्रशासनिक नियोजन, जनसुविधाओं के विस्तार और विकास संबंधी आवश्यकताओं के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन्हें इसकी प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी है। जागरूकता वाहन इसी उद्देश्य से रवाना किया गया है।

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