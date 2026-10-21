पीलीभीत: कलश तिराहे के बाद अब संवरेगा छतरी चौराहा, लगेगी जगमगाती छतरी

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पीलीभीत शहर के गन्ना तिराहे को कलश तिराहे के रूप में नई पहचान देने के बाद अब नगर पालिका ने छतरी चौराहे का कायाकल्प शुरू करा दिया है। मंगलवार से चौराहे पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया। योजना के तहत चौराहे को ऊंचा कराकर आकर्षक बनाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यहां लगाई जाने वाली बड़ी छतरी होगी, जो रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाएगी। नगर पालिका परिषद ने दीपावली से पहले काम पूरा कराकर त्योहार पर इसका उद्घाटन कराने का लक्ष्य रखा है।

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