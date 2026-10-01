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पीलीभीत: लोहिया पुल के पास पानी भरने से आवागमन बाधित, मगरमच्छ की मौजूदगी से दहशत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Published by: Mukesh Kumar
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:31 AM IST
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गजरौला क्षेत्र में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज में लोहिया पुल के पास जलभराव होने से आवागमन प्रभावित हो गया है। पुल के आसपास रास्ते पर पानी भर जाने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी चिंता पानी में मगरमच्छ की मौजूदगी को लेकर है। इसके चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।
माला रेंज का यह इलाका वन क्षेत्र में होने के कारण यहां अक्सर वन्यजीवों की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। बारिश के बाद रास्ते और आसपास के हिस्से में पानी भर जाने से मगरमच्छ के लिए भी आवाजाही का क्षेत्र बढ़ गया है। लोहिया पुल के पास पानी में मगरमच्छ दिखाई देने की जानकारी के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। विशेषकर दोपहिया वाहन सवारों और पैदल राहगीरों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आवागमन पूरी तरह प्रभावित
जलभराव के कारण रास्ते की स्थिति भी खराब हो गई है। पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं लग पाने से लोगों को रास्ता पार करने में जोखिम उठाना पड़ रहा है। वहीं पानी के भीतर मगरमच्छ होने की वजह से लोग रुक-रुककर आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ते पर लंबे समय तक पानी भरा रहने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है।
ग्रामीणों ने वन विभाग और संबंधित अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर मौके पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है। साथ ही मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उपयुक्त स्थान पर छोड़े जाने की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि जब तक जलभराव समाप्त नहीं होता, तब तक राहगीरों की सुरक्षा के लिए यहां विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है।
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