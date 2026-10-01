Pilibhit News: युवक से मारपीट की रिपोर्ट दर्ज

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रास्ते में उसके परिचित कासिम, फैजाद, सादुल और मोहिनिश मिले। आरोप है कि इन लोगों ने उसके कबूतर पकड़ रखे थे। जब शाद ने अपने कबूतर वापस मांगे तो चारों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने घायल युवक रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद

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पीलीभीत। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देशनगर निवासी शाद खां पुत्र राशिद खां ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमे कहा गया कि 28 सितंबर की शाम वह अपने मामा के घर बुजकसावान शहर जा रहा था।