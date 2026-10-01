Pilibhit News: प्रसव के बाद नवजात की मौत, अस्पताल में हंगामा
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:55 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:55 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
माधोटांडा। प्रसव के बाद नवजात की मौत पर बुधवार शाम माधोटांडा के एक निजी अस्पताल में परिजन ने हंगामा कर दिया। अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सक की गैरमौजूदगी में प्रसव कराया गया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन को समझाकर शांत कराया।
थाना क्षेत्र के गांव पिपरिया संतोष निवासी राजेश कुमार बुधवार को पत्नी राधा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर माधोटांडा स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजन के मुताबिक, दोपहर में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम करीब छह बजे अस्पताल में प्रसव कराया गया। प्रसव के दौरान नवजात मृत पैदा हुआ।नवजात की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन भड़क गए। उन्होंने अस्पताल स्टाफ पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजन का कहना था कि प्रसव के समय चिकित्सक मौजूद नहीं थे और अस्पताल के स्टाफ ने ही प्रसव कराया। इसी दौरान नवजात की मौत हो गई। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं । जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कराई जाएगी।
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माधोटांडा। प्रसव के बाद नवजात की मौत पर बुधवार शाम माधोटांडा के एक निजी अस्पताल में परिजन ने हंगामा कर दिया। अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सक की गैरमौजूदगी में प्रसव कराया गया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन को समझाकर शांत कराया।
थाना क्षेत्र के गांव पिपरिया संतोष निवासी राजेश कुमार बुधवार को पत्नी राधा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर माधोटांडा स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजन के मुताबिक, दोपहर में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम करीब छह बजे अस्पताल में प्रसव कराया गया। प्रसव के दौरान नवजात मृत पैदा हुआ।नवजात की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन भड़क गए। उन्होंने अस्पताल स्टाफ पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजन का कहना था कि प्रसव के समय चिकित्सक मौजूद नहीं थे और अस्पताल के स्टाफ ने ही प्रसव कराया। इसी दौरान नवजात की मौत हो गई। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं । जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कराई जाएगी।
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