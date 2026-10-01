Pilibhit News: महिला से छेड़छाड़, आरोपी धमकी देकर भागा
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 01 Oct 2026 01:09 AM IST
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माधोटांडा। थाना माधोटांडा क्षेत्र के एक गांव में 22 अगस्त की रात एक महिला से छेड़छाड़ हुई। महिला ने गांव के एक युवक पर जबरन पकड़कर अभद्र हरकतें करने का आरोप लगाया है।
महिला ने पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि रात करीब नौ बजे वह झंडी यात्रा में जल लेने गई थी। महिला के अनुसार, वेदप्रकाश पहले से ही उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था। मंदिर परिसर से बाहर एकांत में वेदप्रकाश ने उससे छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर महिला का पुत्र, पति और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने आरोपी को डांटकर महिला को छुड़ाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। सीओ विधि भूषण मौर्य ने पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच कर कार्रवाई होगी।
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महिला ने पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि रात करीब नौ बजे वह झंडी यात्रा में जल लेने गई थी। महिला के अनुसार, वेदप्रकाश पहले से ही उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था। मंदिर परिसर से बाहर एकांत में वेदप्रकाश ने उससे छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर महिला का पुत्र, पति और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने आरोपी को डांटकर महिला को छुड़ाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। सीओ विधि भूषण मौर्य ने पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच कर कार्रवाई होगी।
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