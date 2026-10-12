मुजफ्फरनगर: महिला सुरक्षा के संदेश के साथ निकला पैदल मार्च, SSP सूरज कुमार राय ने दिखाई हरी झंडी; शिव चौक तक पहुंचकर किया जागरूक

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मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति अभियान-6.0 के तहत सोमवार को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पैदल मार्च निकाला गया। रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुए मार्च को एसएसपी सूरज कुमार राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शिव चौक तक पहुंचा। मार्च में पुलिसकर्मियों के साथ पीआरडी जवान, होमगार्ड, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक और छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान पंपलेट बांटकर सुरक्षा उपायों, कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। लोगों को 112, 1090, 181, 1098, 1930 और 1076 हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया।

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