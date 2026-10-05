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स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 268 मरीजों की जांच हुई; VIDEO

सुभाष गुप्ता

Updated Mon, 05 Oct 2026 04:21 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 04:21 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत रविवार को लालडिग्गी स्थित एक लाज में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 268 मरीजों की जांच हुई और उनको दवा का वितरण किया गया। ... और पढ़ें

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