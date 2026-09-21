{"_id":"6ab0cf798a77c670540b4b62","slug":"video-students-asked-to-leave-subharti-university-event-venue-after-it-filled-up-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सुभारती विवि में सीएम योगी को सुनने पहुंचे छात्र कार्यक्रम स्थल से बाहर किए गए, मायूस लौटे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ सुभारती विश्वविद्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यक्रम को लेकर छात्र-छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में छात्र कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम स्थल पूरी तरह भर जाने के बाद कई छात्रों को बाहर कर दिया गया। कार्यक्रम स्थल भरने के बाद बाहर किए गए छात्र कार्यक्रम स्थल पर जगह भर जाने के बाद छात्र-छात्राओं को बाहर कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन को सुनने और देखने पहुंचे छात्रों को कार्यक्रम स्थल से बाहर किए जाने से मायूसी का सामना करना पड़ा। बिना देखे कक्षा की ओर लौटे छात्र कार्यक्रम स्थल से बाहर किए गए छात्र-छात्राएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिना देखे ही अपनी कक्षा की ओर लौट गए। छात्रों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह था, लेकिन बाहर किए जाने के बाद उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।

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