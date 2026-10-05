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मेरठ: वेटरन्स नोड में शौर्य संगम समारोह, जीओसी ने सुनीं भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याएं

Dimple Sirohi

Updated Mon, 05 Oct 2026 12:36 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 12:36 PM IST







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मेरठ की वेटरन्स नोड शाखा में जीओसी, पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया की ओर से शौर्य संगम समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियां शामिल हुईं। जीओसी ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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