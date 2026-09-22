{"_id":"6ab21f7392a625705e05a7c6","slug":"video-mothers-take-deled-exam-as-fathers-care-for-children-outside-exam-centre-in-meerut-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: डीएलएड परीक्षा के दौरान दिखा जिम्मेदारी और प्यार का खूबसूरत संगम, माताएं दे रहीं थीं परीक्षा तो बच्चों को संभालते दिखे पिता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Meerut: डीएलएड परीक्षा के दौरान दिखा जिम्मेदारी और प्यार का खूबसूरत संगम, माताएं दे रहीं थीं परीक्षा तो बच्चों को संभालते दिखे पिता

Dimple Sirohi

Updated Tue, 22 Sep 2026 11:55 AM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 11:55 AM IST







Link Copied



मेरठ के कनोहर लाल महिला महाविद्यालय में डीएलएड परीक्षा के दौरान बाहर का नजारा दिल छू लेने वाला रहा। माताएं परीक्षा दे रही थीं, जबकि बाहर उनके पति छोटे बच्चों को संभालते नजर आए। जिम्मेदारी और पारिवारिक सहयोग की यह तस्वीर लोगों का ध्यान खींचती रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन