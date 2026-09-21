मिशन-2027: नितिन नवीन के स्वागत को बुलडोजर भी लाइन में लगाए, होगी पुष्पवर्षा

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मिशन-2027 के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज और कल मेरठ-सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। संगठनात्मक बैठकों में बूथ से जिला स्तर तक की तैयारियों की समीक्षा होगी। नितिन नवीन के स्वागत के लिए बुलडोजर भी लाइन में लगाए गए हैं, जिनसे पुष्पवर्षा की तैयारी की गई है।

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