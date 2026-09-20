मेरठ: आईएमए अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू, चिकित्सकों में दिखा उत्साह

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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रविवार सुबह आठ बजे मुख्य हॉल में मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव को लेकर चिकित्सकों में खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही चिकित्सक मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे। इस चुनाव में अलग-अलग तीन टेबल्स लगाई गईं। टेबल पर पीठासीन अधिकारी रहे। सुबह 9:30 बजे तक तीनों टेबल्स पर 20 से अधिक मतदाताओं ने अपने वोट डाले। वहीं चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुख्य हॉल में चिकित्सकों की आवाजाही बनी रही।

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