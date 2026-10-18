{"_id":"6ad4943c0f2ccd18fe0bd272","slug":"video-meerut-sita-crosses-the-lakshman-rekha-ravana-abducts-her-ramlila-staged-in-rajban-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सीता ने पार की लक्ष्मण रेखा, रावण ने किया हरण, रजबन में हुई रामलीला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: सीता ने पार की लक्ष्मण रेखा, रावण ने किया हरण, रजबन में हुई रामलीला

Mohd Mustakim

Updated Sun, 18 Oct 2026 03:11 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 03:11 PM IST







Link Copied



रजबन मैदान में चल रही रामलीला में लक्ष्मण रेखा और सीता हरण का मार्मिक मंचन हुआ। लक्ष्मण के समझाने के बाद भी सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली, तभी छल से रावण ने सीता का हरण कर लिया। इस दृश्य ने दर्शकों को भावुक कर दिया और पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन