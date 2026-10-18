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मेरठ: जैन मुनि सौरभ सागर महाराज ने जीवन के गुणों और रहस्यों पर प्रकाश डाला

Mohd Mustakim

Updated Sun, 18 Oct 2026 03:03 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 03:03 PM IST







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जगदीश मंडप में रविवार को वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जैन मुनि सौरभ सागर महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। महाराज ने धर्म और सांसारिक जीवन का सार समझाते हुए जीवन के गुणों और रहस्यों पर प्रकाश डाला, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। ... और पढ़ें

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