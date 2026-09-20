मेरठ: आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम, मन को प्रसन्न रखने के उपाय बताए

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थापरनगर स्थित आर्य समाज मंदिर में रविवारीय सत्संग में ''कैसे रखें मन को प्रसन्न" विषय पर राजेश सेठी ने विचार रखे। सेठी ने कहा कि परमात्मा द्वारा मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों के निष्पादन के लिए बाह्य एवं आंतरिक साधन प्रदान किए गये हैं। इसलिए विवेक और वैराग्य समाहित बुद्धि से मन को नियंत्रित करना जरूरी है। इस मौके पर अजय गुप्ता, करुणा सागर बाली, अपर्णा अग्रवाल, नरेंद्र कालरा, कृष्ण कुमार वर्मा, भानु बत्रा, विजय बंसल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंत्री मनीष शर्मा ने किया।

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