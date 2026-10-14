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नीला ड्रम हत्याकांड: सजा पर फैसला, डीजीसी केके चौबे बोले-बड़ी से बड़ी सजा दिलाने पर जोर, मुस्कान और साहिल की VC से पेशी
मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अदालत ने दोनों दोषियों से पूछा कि सजा सुनाए जाने से पहले उन्हें कुछ कहना है या नहीं। मुस्कान ने जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं कहना। मामले में डीजीसी केके चौबे ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह पेश किए गए और करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। वादी पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। डीजीसी के अनुसार, अभियोजन पक्ष की कोशिश अदालत से अधिकतम सजा दिलाने की रहेगी। बचाव पक्ष ने दलीलों में बेटियों का जिक्र किया था, लेकिन अभियोजन पक्ष को इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
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