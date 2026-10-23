हस्तिनापुर: MLC चुनाव के बीच डीएम-एसएसपी ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था परखी; कर्मचारियों को दिए निर्देश

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हस्तिनापुर के विकासखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र का शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने निरीक्षण किया। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया। उन्होंने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने और मतदाताओं को असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। एसडीएम संतोष कुमार और सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार निगरानी की जा रही है।

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