{"_id":"6b0bdc575aa4a723da07ad9f","slug":"video-central-market-episode-following-an-ultimatum-awas-vikas-initiates-action-demolition-begins-on-buildings-that-had-received-notices-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"सेंट्रल मार्केट प्रकरण: अल्टीमेटम के बाद आवास विकास ने शुरू की कार्रवाई, नोटिस वाले भवनों पर चला हथौड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास परिषद की कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई है। आवास विकास द्वारा भवन स्वामियों को नोटिस दिया गया था। रविवार को आवास विकास परिषद की टीम ने प्रवर्तन दल की टीम के साथ नोटिस और अल्टीमेटम वाले भवनों पर कार्यवाई शुरू कर दी। जेसीबी तो नहीं, लेकिन भवनों पर पुलिस की मौजूदगी में हथौड़ा चलाया जा रहा है। सेंट्रल मार्केट में 660/6, 666/6, 7/2, 210/5 भवनों पर हथौड़े की कार्रवाई की जा रही है। नौ दिसंबर को सेंट्रल मार्केट प्रकरण में अगली सुनवाई होनी है, जिसमें आवास विकास परिषद को की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना है।

... और पढ़ें