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मेरठ: सीसीएसयू के इतिहास विभाग में पुस्तक का विमोचन, कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला रहीं मुख्य अतिथि

Dimple Sirohi

Updated Wed, 23 Sep 2026 11:52 AM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 11:52 AM IST







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मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में मंगलवार को पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने पुस्तक का विमोचन किया। विशिष्ट अतिथि डॉ. चंद्रकीर्ति भाते समेत विश्वविद्यालय के शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने पुस्तक के विषय और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। ... और पढ़ें

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