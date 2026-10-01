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मेरठ: राष्ट्रीय रक्तदान दिवस पर अमर उजाला फाउंडेशन का रक्तदान शिविर, डॉ. राजीव अग्रवाल ने किया उद्घाटन

Dimple Sirohi

Updated Thu, 01 Oct 2026 02:48 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 02:48 PM IST







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मेरठ में राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से सुशीला जसवंतराय अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉ. राजीव अग्रवाल ने किया। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सक और अन्य लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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