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VIDEO: जिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची रमनलाल एवं रतनलाल की बालिका टीम
मथुरा में 12वीं गौरीलाल गोयल स्मृति अंडर-19 अंतरविद्यालयी जिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शनिवार के मुकाबले रोमांचक हुए। पुरुष वर्ग में रमनलाल शोरावाला इंटरनेशनल स्कूल पहुंच गया। बालिका वर्ग में रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल और रतनलाल फूल कटोरी देवी स्कूल में फाइनल मैच होगा। जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सहयोग से रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में हुई स्पर्धा के बालक वर्ग में रमनलाल शोरावाला इंटरनेशनल स्कूल ने कान्हा माखन पब्लिक स्कूल जयगुरुदेव को, विद्या देवी जिंदल स्कूल ने बाबा पातीराम स्कूल, चिल्ड्रंस एकेडमी ने बीजीआईएस आझई, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल बाद ने रियल पब्लिक स्कूल और कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल ने ब्रजस्थली एकेडमी को हराया। कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच ने वृंदावन ब्रांच और सेंट फ्रांसिस स्कूल ने रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल हराए। दूसरे राउंड में विद्या देवी जिंदल स्कूल ने चिल्ड्रंस एकेडमी, रमनलाल शोरावाला इंटरनेशनल ने कान्हा माखन पब्लिक स्कूल और कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, बाद ने कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल हराए। क्वार्टर फाइनल में सेंट फ्रांसिस स्कूल ने ब्रजधाम विद्या मंदिर पाली डूंगरा हराए। पहले सेमीफाइनल में रमनलाल शोरावाला इंटरनेशनल स्कूल ने विद्या देवी जिंदल स्कूल को हराकर फाइनल में स्थान बनाया। रविवार को दूसरा सेमीफाइनल कान्हा माखन पब्लिक स्कूल बाद और सेंट फ्रांसिस स्कूल के बीच होगा। बालिका वर्ग में कान्हा माखन पब्लिक स्कूल ने चिल्ड्रंस एकेडमी, रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल ने विद्या देवी जिंदल स्कूल, रतनलाल फूलकटोरी देवी स्कूल ने सेंट फ्रांसिस स्कूल और कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच ने सेक्रेड हार्ट स्कूल को हराया। सेमीफाइनल में रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल ने वृंदावन पब्लिक स्कूल और रतनलाल फूलकटोरी देवी स्कूल ने कान्हा माखन पब्लिक स्कूल को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके समापन समारोह में पैरालंपिक रजत पदक विजेता एवं डिस्कस थ्रो खिलाड़ी रामरतन मुख्य अतिथि होंगे। रेफरी योगेश जादौन, अभय शुक्ला, जितेंद्र गंधार, भारत भूषण, वर्षा गौतम एवं कपिल अत्री रहे। स्कोरर गौरव शर्मा, अंजू गौतम, अशोक शर्मा, वीरेश चौधरी एवं रोहन कपूर रहे। श्यामशीष रॉय ने कमेंट्री की। इसमें पीयूष द्विवेदी, ममता राजपूत, यामिनी सारस्वत, यशवंत सिंह, रेखा शर्मा आदि रहे।
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