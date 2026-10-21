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VIDEO: दुर्गा पाण्डालों से धूमधाम से विदा हुई मातारानी।
फरह। कस्बा फरह और देहात क्षेत्र के दुर्गा पाण्डलों से अश्रुपूरित भाव के साथ माता रानी को विदाई दी गई। बैंड बाजों और डीजे की धुन पर नाचते-झूमते श्रद्धालुओं ने देवी प्रतिमाओं का विसर्जिन किया। देवी माता की जयकारों से वातावरण गुंजायमान होता रहा। कस्बा के मोहल्ला चटसाल में शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर माता रानी को विराजमान किया गया था। भव्य पंडाल में विराजी माता रानी के दरबार में श्रद्धालुओं ने हर दिन विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। मंगलवार को ढोल और बैंडबाजों के साथ दुर्गा प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में महिला श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को नजर आया। विसर्जन के दौरान नितिन गोयल, हेमंत गर्ग, त्रिलोकी, अंशू गर्ग, कमल गोयल, मनोज अग्रवाल, अशोक शर्मा, लवकुश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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